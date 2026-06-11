Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki kanlı terör saldırılarını gerekçe göstererek 1960 tarihli İndus Suları Anlaşması'nı tek taraflı askıya alması ve "Pakistan'a tek bir damla su akmayacak" çıkışının ardından İslamabad yönetimi, su akışını engellemeye yönelik herhangi bir girişimin ciddi askeri sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Keşmir nedeniyle onlarca yıldır karşı karşıya gelen Hindistan ve Pakistan, şimdi de su kaynakları üzerinden tehlikeli bir gerilimin içine sürükleniyor.

Pakistan, Hindistan'ın 1960 tarihli İndus Suları Anlaşması kapsamında belirlenen su akışını kısıtlama ya da durdurmaya yönelik adımlarının bölgesel istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atacağını belirterek, bunun "son derece ciddi ve geri dönüşü olmayan askeri sonuçlar doğurabilecek bir eylem" olarak değerlendirileceği uyarısında bulundu.

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"TEK BİR DAMLA SU BİLE AKMAYACAK" RESTİYLE ASKIYA ALINDI

İki ülke arasındaki fitili ateşleyen ilk kıvılcım, Hindistan Su Bakanı CR Patil’in doğrudan Pakistan’ın varlığını hedef alan asimetrik açıklamaları oldu. Bakan Patil, Hindistan hükümetinin gelecek yıllarda Pakistan topraklarına "tek bir damla su bile" akmamasını sağlamak amacıyla devasa baraj ve altyapı projeleri üzerinde çalıştığını aktardı.

Tarihi arka planda Hindistan 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması kapsamında Sutlej, Beas ve Ravi nehirlerinin sularını kullanma hakkını elinde bulundururken Pakistan ise İndus, Jhelum ve Chenab nehirlerinin sularını kontrol etme hakkına sahip. Ancak hayati anlaşma, 22 Nisan'da Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Yeni Delhi tarafından tek taraflı olarak askıya alınmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, saldırıyı düzenleyen militanların doğrudan Pakistan ana karasından sızdığını iddia ederek suyu bir jeopolitik kitle imha silahı olarak masaya sürdü.

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Hindistan’ın sınır tanımaz restine karşılık İslamabad’da kameraların karşısına geçen Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, Yeni Delhi yönetimini uyardı.

Su akışını kısıtlamaya yönelik her türlü hamlenin Güney Asya ve ötesindeki barışı tamamen tasfiye edecek "son derece sorumsuz bir eylem" olduğunu belirten Andrabi şunları kaydetti:

"Pakistan'ın su kaynaklarına ilişkin uluslararası hak ve çıkarları hiçbir surette tartışmaya açık değildir. Bu hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na uygun uluslararası hukuk çerçevesinde mevcut tüm diplomatik, hukuki, siyasi, ekonomik ve diğer askeri tedbirler yoluyla kararlılıkla savunacağız. Pakistan için hayati önem taşıyan, can damarımız olan suyu kasten kesmeye yönelik herhangi bir girişim, son derece ciddi ve geniş kapsamlı sonuçları olan fiili bir savaş ilanı teşkil edecektir."

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