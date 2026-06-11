Amedspor'da beklenmedik ayrılık: Serkan Reçber, 8 günde veda etti
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, 8 günde ayrılık kararı aldı.
- Serkan Reçber, Amedspor ile 3 Haziran'da sözleşme imzalamıştı.
- Reçber, ayrılık nedenini çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin fikir ayrılıkları olarak belirtti.
- Karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yolların ayrıldığı ifade edildi.
- Reçber, kulüp yönetimine, çalışanlarına ve taraftarlarına teşekkür etti.
- Kulübün Süper Lig'de başarılar diledi.
Beşiktaş'ın ardından Amedspor'da sportif direktörlük görevine gelen Serkan Reçber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır ekibinden ayrıldığını duyurdu.
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8 GÜN SÜRDÜ
Amedspor ile 3 Haziran'da sözleşme imzalayan Serkan Reçber, 8 gün sonra kulüpten ayrıldığını açıkladı.
REÇBER'İN AYRILIK AÇIKLAMASI
Reçber, ayrılık açıklamasında, "Amed Sportif Faaliyetler camiasında Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur.
Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.
Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübün Süper Lig'de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.