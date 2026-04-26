Fenerbahçe hem derbiyi hem 4 yıldızını kaybetti
Süper Lig'de lider Galatasaray'a 3 golle mağlup olarak şampiyonluk umutları sona eren Fenerbahçe'de tam 4 futbolcu cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından 4 oyuncusunu RAMS Başakşehir maçında cezalı olarak kaybederken, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif ise Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi.
- Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
- RAMS Başakşehir maçında Ederson (kırmızı kart), Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür (sarı kart) cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
- N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, Galatasaray derbisinde ilk kez Fenerbahçe forması giydi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, 4 oyuncudan bir sonraki hafta yararlanamayacak.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOKLAR
Fenerbahçe'de 4 oyuncu, RAMS Başakşehir maçı öncesinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart gören Ederson'un yanı sıra sarı kartla cezalandırılan Archie Brown, Matteo Guendouzi ve Mert Müldür, RAMS Başakşehir karşısında takımını yalnız bırakacak.
KANTE VE CHERİF, GALATASARAY'A KARŞI İLK KEZ
Fenerbahçe'de 2 oyuncu, ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşadı.
Sarı-lacivertlilerin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante ve Sidiki Cherif, Galatasaray derbisinde ilk kez forma giydi.
