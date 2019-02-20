Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Af Örgütü, Mısır makamlarından, 9 muhalif hakkında verilen ve çarşamba günü sabah saatlerinde gerçekleştirileceği belirtilen idam kararının durdurulmasını istedi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Hişam Berekat'tan 2015 yılında düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olduğu gerekçesiyle 9 muhalif hakkında verilen ve çarşamba günü sabah saatlerinde infazı yapılacak idam kararını durdurmasını istedi.

Açıklamada, 9 tutuklunun, idam cezasının infazına hazırlık için hücrelerinden istinaf cezaevine nakledildiğine dikkati çekilerek, Mısır makamlarından idam kararını uygulamamasını istedi.

Söz konusu 9 sanığın hukuksuz yargılandığı belirtilen açıklamada, duruşma sırasında bazı sanıkların "suçu itiraf etmeleri için işkenceye maruz bırakıldıklarına" ilişkin ifadeleri aktarıldı.

Açıklamada, "Bu 9 canı kurtarmak için zaman tükeniyor. Mısır makamları, idam kararının infazı planlarını durdurarak doğru bir şey yapma fırsatına sahip." ifadesi kullanıldı.

Ölümcül saldırılarda bulunanların yargılanması ve işledikleri eylemler konusunda hesap vermeleri gerektiği hususunda şüphe olmadığı vurgulanan açıklamada, "Ancak mahkumların idam edilmesi ya da şahısların işkence altında verdiği itiraflara dayanarak suçlanmaları adil değil." ifadesine yer verildi.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

İdam kararları kesinleşenler arasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik Ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha Vehdan da bulunuyor.

İdama mahkum edilenler arasında gıyabında yargılanan İhvan Şura Meclisi Üyesi Muhammed Cemal Haşmet ve Sağlık Bakanlığı eski Sözcüsü Yahya Musa da yer alıyor.