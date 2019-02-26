Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela muhalefetine verdiği “sıkı” destekle bilinen Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, resmi Twitter hesabından yaptığı son paylaşımla tepki topladı. Flodiralı senatör Rubio, Libya’nin eski lideri Muammer Kaddafi’nin iktidar döneminde çekilmiş bir fotoğrafı ile ülkede Arap Baharı sonrası linç edildiği kanlı fotoğrafını paylaştı. Rubio paylaşımında herhangi bir açıklama yapmasa da bu fotoğraflar Twitter kullanıcıları tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı “açık bir tehdit” olarak yorumlandı. Ancak, Kaddafi’nin ekim 2011’de öldürülmesinin ardından geçen sekiz sene boyunca Libya huzura kavuşamadı. 2014 yılında emekli general Halife Hafter’in başarısız darbe girişiminin ardından ülkede iki meclis ortaya çıktı. Birleşmiş Milletlerin devreye girmesinin “Libya Siyasi Anlaşması” uyarınca Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başkanlık Konseyi kuruldu. Ancak Libya yine huzura kavuşamadı. Libyalı bir sivil toplum kuruluşunun raporuna göre 2018 yılı boyunca belirli aralıklarla şiddetlenen çatışmalarda, 1.567 kişi öldü, 2 bin 11 kişi yaralandı ve 141 kişi ise silahlı gruplar tarafından kaçırıldı.

AB’DEN İTİDAL ÇAĞRISI

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela’da gerginliğin arttığına dikkati çekerek itidal çağrısında bulundu. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Mogherini, Venezuela’da hayat şartlarının kötüleştiğini, hükümetin insani yardımı kabul etmemesinin ülkedeki gerginliği artırdığını belirtti. “Güçlü bir şekilde, güvenlik güçlerine insani yardımın girişine izin verme, itidal gösterme ve şiddete başvurmama çağrısında bulunuyoruz” ifadesini kullanan Mogherini, Venezuela’daki “krizin” sebeplerinin siyasi olduğunu kaydetti. Mogherini, “krizin” sadece siyasi yollardan çözülebileceğinin altını çizerek, AB’nin “şeffaf, güvenilir ve özgür” seçim çağrısını tekrarladı. ABD, 23 Ocak’ta kendini devlet başkanı ilan eden Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun yanında yer alarak, askerî müdahalede bulunabileceği yönünde tehditlerde bulunmuştu.