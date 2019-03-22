Kuzey İrlanda'nın sert Brexit yanlısı Demokratik Birlik  Partisi (DUP), azınlık hükümetini desteklediği Başbakan Theresa May'in, AB ile  vardığı anlaşmaya destek vermeyeceğinin sinyalini verdi. May'in azınlık hükümetine 10 milletvekiliyle dışarıdan destek veren  DUP'un sözcüsü Nigel Dodds, yaptığı yazılı açıklamada ülkenin dün yapılan AB  liderler zirvesinde Brexit anlaşmasını iyileştirmek için bir fırsatı kaçırdığını  bildirdi.

May'i, AB karşısında "aşağılık kompleksiyle" hareket etmekle suçlayan  Dodds, Brexit tarihinin ertelenmesiyle de ülkenin “küçük düştüğünü” kaydetti. Brexit anlaşmasının içerdiği Kuzey İrlanda sınırıyla ilgili "tedbir  maddesi"nin değişmediğini belirten Dodds, anlaşmanın bu yüzden parlamentoda daha  önce iki kez reddedildiğini hatırlattı.

AB, İngiltere'nin, Brexit tarihini erteleme talebini, dün yapılan  liderler zirvesinde, İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını bir kez daha  parlamentoya sunması koşuluna bağlı olarak kabul etmişti. İngiltere'nin 30 Haziran'a ertelemek istediği Brexit tarihini AB,  anlaşmanın parlamentoda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, bir kez daha reddedilmesi  halinde ise 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

Oylama çıkmazı

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John  Bercow, anlaşmanın daha önce reddedildiği biçimiyle milletvekillerinin oyuna  sunulmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı. Bercow, bu kararına gerekçe olarak  parlamentonun, daha önce reddettiği bir metni aynı dönem içinde yeniden  oylamasına cevaz vermeyen teamülü göstermişti. Bercow'un kararını değiştirip anlaşmanın oylanmasına izin vermesi  halinde bile DUP'un bugün yaptığı açıklama, May'in Brexit anlaşmasının  parlamentodan geçme şansının olmadığını gösteriyor.

Brexit anlaşması, İngiliz parlamentosunda 15 Ocak'ta 230, 12 Mart'ta  da 149 oy farkla reddedilmişti. Anlaşmaya en güçlü muhalefeti, "tedbir maddesi" yüzünden İngiltere'nin  AB ile sonu gelmez müzakereler içinde fiili AB üyesi olarak mahsur kalacağını  savunan DUP ile sert Brexitçi Muhafazakar Partili milletvekilleri oluşturmuştu. Tedbir maddesi, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi  İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemek  için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde  anlaşılana kadar gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyordu.

7 seçenek oylanacak

Öte yandan, İngiliz basınının Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı  haberine göre, hükümet parlamentodan geçirme şansının olmadığını gördüğü Brexit  anlaşmasını milletvekillerine doğrudan doğruya sunmaktan vazgeçti.

May hükümeti, bunun yerine gelecek hafta milletvekillerine Brexit  konusunda 7 farklı seçeneği oylatacak.

Buna göre, İngiliz parlamentosu, gelecek hafta Brexit'in iptali, yeni  referandum, reddedilen Brexit anlaşması, "anlaşma artı gümrük birliği", "anlaşma  artı gümrük birliği ve tek pazar erişimi", "standart bir serbest ticaret  anlaşması" ile "anlaşmasız ayrılık" seçeneklerini oylayacak.

May hükümetinin, milletvekillerinin en fazla desteğini alacak seçeneği  hayata geçirmeye dönük adımları atması bekleniyor. İngiltere'nin, bu kapsamda  AB'den daha uzun bir erteleme talep etmesi de gündeme gelebilecek.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı  yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almış, ayrılık süreci 29 Mart 2017'de resmen  başlatılmıştı. Buna göre, ülkenin 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyordu.

Başbakan May, Brexit sürecinin resmen başlatmasının ardından  müzakerelere daha güçlü başlamak için erken genel seçim kararı almıştı. Ancak 8  Haziran 2017'de yapılan seçimlerde May, parlamentodaki milletvekili sayısını  artıramadığı gibi, hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu da kaybetmişti. May, DUP'un  dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.