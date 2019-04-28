Venezuela'da, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist  Partisi (PSUV) mensupları, ülkenin Amerikan Devletleri Örgütünden (OAS) çıkışını  kutlamak ve hükümete destek için yürüdü. 

Venezuela hükümetinin, OAS Daimi Konseyi'nin, 2 yıl önce hükümetin  müsaadesi olmadan ülkenin durumunu ele almak için toplanması üzerine aldığı  ayrılık kararına ilişkin süreç, 24 ayın sonunda tamamlandı. Venezuela bu süreç  sonunda, söz konusu uluslararası örgütten ayrıldı.

Venezuela muhalefetine açık destek veren ve muhalif Ulusal Meclis'in  (AN) atadığı Tarre Briceno'yu Venezuela Temsilcisi olarak gören OAS'den  ülkelerinin ayrılmasını kutlayan hükümet destekçileri ise başkent Caracas'ta  yürüyüş düzenledi. Kentin farklı bölgelerinden harekete geçen Venezuelalılar,  şehir merkezindeki miting alanına kadar yürüdü.

Mitingde konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, OAS ve  ABD'nin halklar ve uluslararası hukuk nezdinde "saygı görmediğini" belirtti.  Venezuela'nın, egemen halkının aldığı kararla OAS'den ayrıldığını dile getiren  Arreaza ayrıca "emperyalizm ve uşaklarının" asla Venezuela topraklarına  giremeyeceklerini vurguladı.

Muhalefet de miting düzenledi

Öte yandan kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan  Guaido da başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde taraftarlarıyla buluştu.

"Ülke tarihinin en büyüğü" olacağını iddia ettikleri 1 Mayıs  gösterileri ve diğer sokak eylemlerinde görev alacak komitelerin üyelerinin yemin  ettiği mitingde konuşan Guaido, 1 Mayıs'ta, kentin 20 farklı bölgesinde  yürüyüşler düzenleyeceklerini duyurdu.

Venezuela ordusuna yaptığı, hükümete verdiği desteği bırakmaları  çağrısını da yineleyen Guaido, bu çağrıların sonsuza dek sürmeyeceği yönünde  tehditte bulundu.