Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Gwadar kentinde 3 silahlı adamın beş yıldızlı Pearl Continental isimli bir otele saldırdı. Gelen ilk bilgilere göre, polis memurları ve saldırganlar arasında Pearl Continental otelinde şiddetli bir çatışma yaşandı. Yerel basına yansıyan haberlerde ise Koh-e-Batil tepesinde bulunan otelde Çinli turistler bulunduğu ve saldırganların ağır silahlar donandıkları kaydedildi. Belucistan bilgi bakanı Zahoor Balidi ise, otelin içindeki herkesin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve silahlı grup ile güvenlik güçleri arasında çatışmanın devam ettiğini söyledi.