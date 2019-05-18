Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mali'nin başkenti Bamako'da geçtiğimiz perşembe gününden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bamako’nun tamamen sular altında kaldığı belirtiliyor. Hükümetin acil toplantı çağrısı yaptığı bölgede birçok evin zarar gördüğü belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.