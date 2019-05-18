Mali'nin başkenti Bamako'da geçtiğimiz perşembe gününden bu yana etkisini sürdüren şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bamako’nun tamamen sular altında kaldığı belirtiliyor. Hükümetin acil toplantı çağrısı yaptığı bölgede birçok evin zarar gördüğü belirtildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Mali’de sel felaketi: 16 ölü
18.05.2019 - 11:43 | Son Güncelleme: 18.05.2019 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mali'nin başkenti Bamako'da etkili olan sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mali,sel,
625397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/625397.aspx
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