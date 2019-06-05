Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cadde üzerindeki ünlü bir kuyumcuya giren silahlı soyguncular, çalışanı etkisiz hale getirerek 200 bin euro değerinde mücevheri çalıp kaçtı. Çevredekilerin ellerinde sopayla soyguncuları kovalamasına rağmen soyguncular hiçbir iz bırakmadan geldikleri motorlarla olay yerinden uzaklaştı.

Polis soyguncuları yakalamak için arama çalışmalarını sürdürüyor.