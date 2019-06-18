Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklarını korumak için Fatih sondaj gemisiyle doğalgaz ve petrol aramaya devam ediyor. Bu durum, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde büyük rahatsızlığa yol açıyor. Geçtiğimiz günlerde provokatif bir karar alan Rumlar, Fatih gemisi personellerini tutuklama emri çıkardı. Ancak Fatih sondaj gemimiz, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları tarafından korunuyor. Rumların, aldığı kararı yerine getirebilmesi mümkün görünmüyor. Bu durumun farkında olan Rumlar, Türkiye’yi Avrupa Birliği ve ABD’ye şikayet etti. Ancak Rumlar bundan da sonuç alamadı.

ÇİPRAS’TAN TEHDİT

Rum yönetiminin istediğini elde edememesi üzerine hamisi konumundaki “Avrupa’nın şımarık çocuğu” Yunanistan devreye girdi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin, Avrupa Birliği’nden (AB) yaptırım talebinde bulunacaklarını belirtti. Başbakanlık binasında olağanüstü gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı’na ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanlarının yanı sıra Genel Kurmay Başkanı da katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Çipras, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini ele aldıklarını kaydetti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Çipras “AB Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık. Böylece, (Güney) Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde (MEB) eğer bir sondaj çalışmasının gerçekleştiği teyit edilirse, Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlansın” ifadelerini kullandı.

Çipras, Yunanistan ve Rum tarafının, AB’nin desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu savunarak “Yunanistan veya Rum kesiminin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçlarının olacağı” tehdidinde bulundu. Yunanistan Başbakanı, geçtiğimiz ay da aynı tehditleri savurmuş, Türkiye’ye karşı ekonomik yaptırım uygulayacaklarını belirtmişti.

RUM GAZETESİ: TÜRKLERİN REHİNESİ OLDUK

Rum Politis gazetesi, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşanılan krizi manşetten okuyucularını duyurdu. Gazete, yaşanan krizi “Kıbrıs (Rum) nasıl Türkiye’ye rehine oldu. Fatih yüzünden çıkmazla karşı karşıyayız” manşetiyle dile getirdi. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in Lüksemburg’a gittiğini belirten gazete “Dışişleri Konseyi toplantıları ve AB Genel İşleri Konseyi’nin çalıştaylarına katılacak olan Christodoulides, Türkiye’nin faaliyetleri konusunda Avrupa’yı bilgilendirecek” diye yazdı. Gazete, Rum yönetiminin hedefinin, Türkiye’ye karşı güçlü yaptırımlar aldırmak veya en azından Kıbrıs’taki Türk sondaj faaliyetlerinin sona erdirilmesi için güçlü bir uyarı vermek olduğunu belirtti.