Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan'da 9 Haziran'da Cumhurbaşkanı olarak seçilen Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki her altı vatandaştan birinin batık kredisi olduğunu, ödenemeyecek durumda olan bu kredilerin silineceği müjdesini verdi.Bloomberg'e konuşan Tokayev, hükümetin kurtarma paketi ile bankacılık sektörüne destek olmaması gerektiğini söyledi ve 18 milyonluk ülke nüfusunun yaklaşık 3 milyonunun borç sıkıntısından kurtarılması için düğmeye basılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede ülkede yaklaşık 500 bin kişinin borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğu ve kişi başı borcun ortalama 788 dolara denk geldiği bildirildi.

Yaklaşık 10 yıldır ekonomik sıkıntı çeken Kazakistan'da bugüne kadar bankalara devlet tarafından 18 milyar dolarlık destek sağlandı.(Hürriyet)