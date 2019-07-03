Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba’nın, terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde ‘Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) liderlik yapan PKK teröristi Ferhat Abdi Şahin ile anlaşma imzaladı. Gamba’nın, BM üyelerinin bilgisi dışında bir araya gelerek “Eylem Planı” imzalamasına Türkiye’de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, yaşananları BM adına son derece vahim gelişme olarak niteledi ve şiddetle kınadı. BM’nin bir terör örgütüyle anlaşma yapmasının hiçbir şekilde izah edilemeyeceğini vurgulanan açıklamada, bu durumun aynı zamanda BM’nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlali olduğuna dikkat çekildi.

İTİRAF ETTİLER

Yaşanan skandalın ardından BM makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunan Dışişleri Bakanlığı “BM’nin terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin çocuklara karşı zorla silah altına alma dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesi, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. Ancak BM’nin bu meseleyi çözmek için eli kanlı terör örgütünü muhatap alması asla kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

SAVAŞ SUÇU

Yıllardır 11-16 yaşındaki çocukları ailelerinden kopararak sözde eğitim kamplarına alan ve savaştıran terör örgütü, Cenevre’deki imza töreni ile bu suçu kabul etmiş oluyor. Zira 1949 Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmeleri, çocukların asker olarak kullanılmasını yasaklıyor. Söz konusu sözleşmelerde “çocuk askerler” konusu, 15 yaşından küçüklerin özel olarak korunması çerçevesinde ele alınıyor. Cenevre Sözleşmelerine ek, 1977 tarihli Uluslararası Silahlı Çatışmaların Kurbanlarının Korunmasına İlişkin 1 No.lu Protokol’de “On beş yaşına ulaşmamış çocukların düşmanca davranışların tarafı olmamaları ve özellikle silahlı kuvvetlerde yer almamaları” gerektiği belirtiliyor.

ÇOCUK SAVAŞÇILAR ARTTI

Önceki gün yapılan imza töreni sonrası BM’den yapılan açıklamada “SDG’nin, bu anlaşmayla çocukları savaşçı olarak kullanmamayı, bünyesindeki kız ve erkek çocuklarını belirleyerek ayırmayı ve bu konuda tedbirler almayı taahhüt ettiği” bildirilmişti. BM raporuna göre, terör örgütü YPG/PKK, 2016’da bünyesinde 46 çocuk savaşçı bulundururken, bu sayı 2017’de 224’e, 2018’de ise bu sayı beş katına çıktı.