Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb “İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki işgalini meşrulaştırmaya çalışıyor. İslam dünyasının farklı ülkelerinden gazetecileri davet ediyor. Ancak şunu bilmeliler ki Kudüs Filistin’in başşehridir ve Mescid-i Aksa da sadece Müslümanlarındır. İsrail’in davetlisi ve aracılığıyla gelenler burada istenmiyor” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gazeteci Zeyd’in Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’ndan çıkana kadar Filistinlilerin sözlü protestosuna hedef olduğu ve çocukların yüzüne tükürdüğü görüldü. Gazeteciye tepki gösteren üç Filistinli İsrail tarafından yaka paça gözaltına alındı.