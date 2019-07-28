Kabil’in 4’üncü bölgesinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama, Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah’ın miting yaptığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldi. 
Afganistan’da bugün Cumhurbaşkanlığı için seçim kampanyaları başlamıştı.