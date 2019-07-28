Kabil’in 4’üncü bölgesinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama, Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah’ın miting yaptığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldi.
Afganistan’da bugün Cumhurbaşkanlığı için seçim kampanyaları başlamıştı.
Kabil'de patlama
28.07.2019 - 15:42 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldi.
Kabil’in 4’üncü bölgesinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama, Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah’ın miting yaptığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afganistan,Kabil,patlama,
640159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/640159.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER