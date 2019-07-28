Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabil’in 4’üncü bölgesinde patlama meydana geldiği bildirildi. Patlama, Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah’ın miting yaptığı bölgeye yakın bir noktada meydana geldi.

Afganistan’da bugün Cumhurbaşkanlığı için seçim kampanyaları başlamıştı.



