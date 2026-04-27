Çinli araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni teknoloji, kömürü yakmadan doğrudan elektriğe dönüştürebiliyor. Peki kömür temiz enerjiye dönüşebilir mi? Enerjiye dönüşmesi için ne gerekli? İşte merak edilen soruların cevapları…

Geleneksel kömürle çalışan elektrik üretimi genellikle yüksek kirlilik seviyeleri, karbon emisyonları ve nispeten düşük verimlilikle ilişkilendirilir. Çinli araştırmacılar, bu ilişkiyi baz alarak önemli bir gelişmeye imza attı. Araştırmacılar kömürü yakmadan doğrudan elektriğe dönüştürebilen yeni bir teknoloji geliştirdi.

Bu sistem geleneksel kömür santrallerine kıyasla radikal bir yaklaşım sunuyor. Karbon salınımını büyük ölçüde ortadan kaldırma potansiyeline sahip olan bu sistem kömürle elektrik üretimine de yeni bir yaklaşım getiriyor.

Çin’den radikal teknoloji! Kömürü yakmadan elektriğe dönüştürüyor

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Yeni yöntemde klasik yanma süreci tamamen devre dışı bırakılıyor. Bunun yerine kömürün kimyasal enerjisi, elektrokimyasal bir süreçle doğrudan elektriğe çevriliyor. Bu sayede kömür kullanımının en büyük problemi olan yüksek karbon emisyonu önemli ölçüde azaltılıyor.

SIFIRA YAKIN KARBON EMİSYONU

Araştırma, Shenzhen Üniversitesi’nde Çin Bilimler Akademisi’nden Prof. Xie Heping liderliğindeki ekip tarafından yapıldı. Geliştirilen sistem “doğrudan kömür yakıt hücresi” (ZC-DCFC) olarak adlandırılıyor ve teorik olarak sıfıra yakın karbon emisyonuyla enerji üretimi sağlayabiliyor.

AŞAMALI HAZIRLIK

Bu sistemde kömür yakılmak yerine, elektrik üretimi için kullanılmadan önce çok aşamalı bir hazırlık sürecinden geçiyor. İlk olarak ince bir toz haline getiriliyor, ardından kurutuluyor, saflaştırılıyor ve reaktivitesini optimize etmek için işlem uygulanıyor. İşlenmiş kömür daha sonra yakıt hücresinin anot odasına verilirken, katot tarafında ise oksijen bulunuyor.

Hücrenin içinde, kömür parçacıkları bir oksit membranı aracılığıyla doğrudan oksitlenir ve bu da anında elektrik üreten bir elektrokimyasal reaksiyona yol açar. Bu yaklaşım, kömürle çalışan santrallerde genellikle merkezi bir rol oynayan buhar üretimi ve mekanik bir rol oynayan buhar üretimi ve mekanik türbinler gibi geleneksel enerji üretim aşamalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

HEM SESSİZ HEM DE TEMİZ BİR

Anot çıkışında, reaksiyon sonucu oluşan karbondioksit yakalanır ve daha sonra sentez gazı gibi faydalı kimyasal hammaddelere dönüştürülür ya da kimyasal olarak sodyum bikarbonat gibi bileşikler haline getiriliyor. Karbonun bu kapalı döngüde işlenmesi, hem sessiz hem de temiz bir çalışma olarak tanımlanan bir sürece katkıda bulunur.

YÜKSEK VERİM AVANTAJI

Bu teknolojinin bir diğer önemli avantajı ise verimlilik tarafında ortaya çıkıyor. Geleneksel kömür santralleri, ısıya dayalı üretim yaptıkları için fiziksel sınırlar nedeniyle ciddi enerji kayıpları yaşıyor. Yeni sistem ise bu sınırları aşarak daha yüksek verim potansiyeli sunuyor.

DOĞRUDAN UYGULANABİLİR

Araştırmanın bir başka dikkat çeken yönü ise yer altındaki kömür rezervlerine doğrudan uygulanabilme ihtimali. Yerin 2 kilometre derinliğinde bulunan kömürün çıkarılması yerine, bu sistemle kömür olduğu yerde elektriğe dönüştürülebiliyor.

