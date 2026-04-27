Avustralya'dan gelmişti... Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu çıktı
Ünlü şef Somer Sivrioğlu uyuşturucu soruşturması kapsamında Avustralya’dan gelip ifade vermişti. Kan ve saç örnekleri alınan Sivrioğlu'nun yapılan testlerinin sonucu da çıktı, işte detaylar.
Geçtiğimiz ay İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, aralarında oyuncuların da bulunduğu 14 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarılmıştı.
ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI
Gözaltı kararı verilen isimler arasında Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Oğun Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler yer alıyordu.
İLK UÇAKLA ÜLKEYE GELMİŞTİ
Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yurt dışında olduğunu belirterek "Bu sabah itibarıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum. Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım" demişti.
TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI
İlk uçakla Türkiye'ye gelen ünlü şef, test vermiş ve serbest bırakılmıştı. Bugünse Sivrioğlu'nun test sonuçları ortaya çıktı. Kan ve saç örnekleri alınan Sivrioğlu’nun yapılan testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.