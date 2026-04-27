Kim Milyoner Olmak İster'de 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, 1 milyon TL'lik soruya ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. 1 milyon TL'lik, "A Milli Takım tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu" sorusunda risk almayarak yarışmadan çekilen Sevim, 500 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Sorunun doğru cevabı ise 1924'te Çekoslovakya'ya 3 gol atan Zeki Rıza Sporel olarak açıklandı.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında devam eden bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü sosyal medyaya damga vurdu.

Sevilen yarışmanın son bölümünde, 1 milyon lira değerindeki soru bu sefer futboldan geldi. Yarışmanın ilk anlarından itibaren soğukkanlılığını koruyan ve soruları bir bir geçen 18 yaşındaki Ahmet Bera Sevim, bilgi ve birikimiyle Oktay Kaynarca'nın da takdirini topladı.

"MİLLİ TAKIMDA HAT-TRİCK YAPAN İLK FUTBOLCU KİMDİR?"

Genç yarışmacı, herkesin hayali olan 1 milyon TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. "Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu kimdir?" sorusunun Zeki Rıza Sporel, Metin Oktay, Lefter Küçükandonyadis ve Hakkı Yeten şıklarında oldukça zorlanan Sevim, risk almamayı tercih etti.

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ, 500 BİN TL KAZANDI

18 yaşındaki genç, kazandığı 500 bin TL'yi koruyarak yarışmadan çekildi. Sevim, sunucu Kaynarca'nın "Çekilmeseydin ne derdin?" sorusuna ise "Lefter Küçükandonyadis" cevabını verdi.

DOĞRU CEVAP: ZEKİ RIZA SPOREL

Sorunun doğru cevabı ise Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla 1 maçta 3 gol birden atan (hat-trick) ilk isim Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Zeki Rıza Sporel idi. Sporel, tarihe geçen bu başarıyı 1924 yılında düzenlenen Türkiye-Çekoslovakya maçında kaydetmişti.

