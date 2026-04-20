Kim Milyoner Olmak İster'de 500 milyon TL'lik futbol sorusu: Barcelona’yı ilk yenen Türk takımı kimdir?
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 milyon TL’lik futbol sorusu yarışmacıyı zorladı. Barcelona’yı resmi maçta mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı sorusunu cevaplayamayan yarışmacı 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde 500 bin lira değerinde futbol sorusu soruldu.
- Yarışmacı Salih Burak Erten, 500.000 TL'lik soruya gelerek eğitim hayallerini tehlikeye atmamak adına yarışmadan çekilme kararı aldı.
- Salih Burak Erten, 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
- Sorunun doğru cevabı, Avrupa kupalarında Barcelona'yı yenen ilk Türk takımı olan Trabzonspor'dur.
Uzun yıllardır ATV ekranlarında devam eden bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümü sosyal medyaya damga vurdu.
Son bölümünde, 500 bin lira değerindeki soru bu sefer futboldan geldi. Yarışmanın ilk anlarından itibaren soğukkanlılığını koruyan ve soruları bir bir geçen Salih Burak Erten, bilgi ve birikimiyle Oktay Kaynarca'nın da takdirini topladı.
Genç yarışmacı, herkesin hayali olan 500.000 TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. "Tarihte, resmi bir maçta Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?" sorusunun Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe şıklarından oldukça zorlanan Erten, eğitim hayallerini tehlikeye atmamak adına yarışmadan çekilme kararı aldı. Yarışmacı 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.
Yarışmacı çekildikten sonra açıklanan doğru cevap Avrupa kupalarında güçlü rakibi Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek tarihe geçen ilk Türk takımı Trabzonspor oldu.