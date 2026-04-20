Kim Milyoner Olmak İster’de 500 milyon TL’lik futbol sorusu yarışmacıyı zorladı. Barcelona’yı resmi maçta mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı sorusunu cevaplayamayan yarışmacı 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında devam eden bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümü sosyal medyaya damga vurdu.

Son bölümünde, 500 bin lira değerindeki soru bu sefer futboldan geldi. Yarışmanın ilk anlarından itibaren soğukkanlılığını koruyan ve soruları bir bir geçen Salih Burak Erten, bilgi ve birikimiyle Oktay Kaynarca'nın da takdirini topladı.

Barcelona'yı ilk yenen Türk takımı kimdir?

Genç yarışmacı, herkesin hayali olan 500.000 TL değerindeki sorunun kilidini açmayı başardı. "Tarihte, resmi bir maçta Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?" sorusunun Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe şıklarından oldukça zorlanan Erten, eğitim hayallerini tehlikeye atmamak adına yarışmadan çekilme kararı aldı. Yarışmacı 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

Yarışmacı çekildikten sonra açıklanan doğru cevap Avrupa kupalarında güçlü rakibi Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek tarihe geçen ilk Türk takımı Trabzonspor oldu.

