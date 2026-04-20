Isparta’da kaybolduktan sonra ölü bulunan milli satranççı Feyza Keskin’in ölüm nedeni, yaşı ve olaya dair detaylar kamuoyunda araştırılmaya başlandı. Feyza Keskin'le ilgili son gelişmeler ve resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Isparta’da kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonucunda hayatını kaybettiği belirlenen milli sporcu Feyza Keskin neden öldü araştırılıyor. Milli satranç oyuncusunun Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

FEYZA KESKİN NEDEN ÖLDÜ?

Isparta’da 16 yaşındaki Feyza Keskin’in 17 Nisan sabahı evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin, en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı.

Feyza Keskin neden öldü, kaç yaşındaydı?

Genç sporcu, akşam saatlerinde ekipler tarafından boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feyza Keskin’in ölüm nedeni ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağını belirtirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Feyza Keskin neden öldü, kaç yaşındaydı?

FEYZA KESKİN KAÇ YAŞINDAYDI, KİMDİR?

Feyza Keskin, 16 yaşında lise öğrencisi ve aynı zamanda milli satranç sporcusu olarak biliniyordu. Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi’nde 10. sınıfa giden genç sporcu, satranç alanında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyordu.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İlimiz milli satranç sporcusu Feyza Keskin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

