Isparta'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin ölü bulundu
Isparta'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Feyza Keskin, boş bir binanın önünde ölü bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Isparta'nın Deregümü mevkii Muzaffer Türkeş Mahallesi'nde yaşanan olayda, 16 yaşındaki Feyza Keskin sabah saatlerinden itibaren kayıp olarak aranıyordu.
Genç kız en son saat 11.30 sıralarında Gölcük Yolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık ile Mahrukatçılar Sitesi civarında elektrikli bisikletiyle ilerlerken görüldü. Bu saatten sonra kendisinden haber alınamadı.
ÖLÜ BULUNDU
Ekipler tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda Keskin, akşam saatlerinde boş bir binanın önünde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Feyza Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FEN LİSESİNE GİDİYORMUŞ
Konu ile ilişkin Isparta Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ‘‘Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi 10. sınıf öğrencimiz Feyza Keskin'in ölümü haberini üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun'' ifadeleri yer aldı.