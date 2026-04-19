Dünyada 5 binde bir görülen hastalıkla dünyaya gelen bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu. Yemek borusu kapalı doğan bebeğin mideden nefes borusuna giren yemek borusunun alt ucu ayrıldı, 1 ay yoğun bakımda kalan bebek taburcu oldu. İşte nadir görülen o hastalık…

Diyarbakır’da Çavdar çiftinin dünyaya gelen bebekleri, dünyada doğum sonrası bebeklerde 5 binde bir görülen bir durumla doğdu. Yemek borusu kapalı doğan bebek, hemen ameliyata alındı.

Dünyada 5 binde bir görülen vaka Diyarbakır’da görüldü! Yeni doğan bebek 4 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

“NADİR VE AĞIR BİR HASTALIK”

38 haftalık, 3 kilo 70 gram olarak doğan bebeği ameliyat eden Op. Dr. Kamacı şöyle konuştu:

Yeni doğan tüm bebekler yemek borusu kapalı olabilir mi diye midesine bir hortum ilerletilerek yemek borusu kontrol edilir. Bu hastamıza yapılan muayenede hortumun mideye geçmemesi ve tükürüğünü yutamaması şikayetleri olması üzerine hasta bize haber verildi. Biz hastayı gördüğümüzde hortumu ilerletemedik ve çektiğimiz filmlerde de bebeğimizin yemek borusunun doğuştan kapalı olduğunu gördük ve özofagus atrezisi tanısını koyduk. Yemek borusunun kapalı olması yaklaşık 5 bin doğumda bir görülen nadir ve ağır konjenital anomalilerden bir tanesidir. Ağır bir hastalık.

Dünyada 5 binde bir görülen vaka Diyarbakır’da görüldü! Yeni doğan bebek 4 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Bebeğin ameliyat sürecine ilişkin konuşan Op. Dr. Kamacı, şu ifadeleri kullandı:

Yaptığımız ameliyatta, mide tarafından gelip nefes borusuna giren yemek borusunun alt ucunu oradan ayırıp, üst ucunu serbestleştirerek iki ucu birbirine anastomoz edecek şekilde ameliyatı tamamladık. Bu ameliyat göğüs bölgesinden, sırta yakın bir alandan yapılan kesiyle gerçekleştirildi. Başarılı bir ameliyat geçti. Yaklaşık 4 saatlik bir ameliyatla bebeğimiz sağlığına kavuştu. Ameliyattan sonra hastamızı yoğun bakıma aldık ve yaklaşık bir aylık zorlu bir yoğun bakım süreci oldu. Bebeğimiz sağlıklı.

Dünyada 5 binde bir görülen vaka Diyarbakır’da görüldü! Yeni doğan bebek 4 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

“FARK EDİLMESİ ÇOK ZORMUŞ”

Gebelikte şüphelendiklerini belirten anne Nazlıcan Çavdar ise “Bu çok nadir görülen bir durum. Bu yüzden anne karnında fark edilmesi de çok zormuş. Biz de fark edemedik. Şüphelenildi ama mide yapısı düzgün denildiği için ihtimal elendi. Doğumdan sonra bebeği daha göremeden solunum sıkıntısı yaşadığı fark edilip aspire edilmek üzere alındı. Uyandığımda eşim haberi almıştı. Bu benim için büyük bir şok oldu çünkü beklemiyorduk. Riskli bir ameliyattı” dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası