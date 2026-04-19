ESKADER 2025 Kültür Sanat Ödülleri, Fatih’te sahiplerini buldu. Karikatür ödülünü alan Muammer Erkul "Keşke o zulümler yaşanmasaydı da ben bu ödülü almasaydım" sözleriyle dikkat çekti. İşte bu yılki ödül listesi...

Elif Ömürlü Uyar'ın performansı ve ESKADER'in faaliyetlerine dair belgeselle başlayan program Cemalettin Tül'ün sunumuyla devam etti.

Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde kültür sanat dünyasından pek çok isim bir araya geldi.

ESKADER Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, böyle ödüllerin edebiyat dünyası için ne kadar kritik bir role sahip olduğuna dikkat çekti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan programda ESKADER'e teşekkür ederek, gençliğe yönelik kültür ve sanat çalışmalarına her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

18 YILI GERİDE BIRAKTI

4 Mart 2008 tarihinde bir grup gönüllü yazar, şair ve sanatçının İstanbul’da kurduğu Edebiyat Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği’nin ödülleri edebiyat alanında dikkat çeken faaliyetlerden biri.

Türkiye’deki kültür sanat dünyasının seçkin isimlerini bir araya getiren ödüller, 18 yıldan beri aralıksız olarak veriliyor.

ESKADER yönetimi ve dernek mensupları ile kültür sanat dünyasından pek çok kişinin katkılarıyla belirlenen ödüller, ülkemizdeki edebi nabzı tutması bakımından mühim bir görevi sürdürüyor.

Ödüller her yılın Aralık ayında açıklanıp bir sonraki yılın Nisan ayında da sahiplerini buluyor.

21 KİŞİYE ÖDÜL VERİLDİ

2025 yılı için 18 dalda toplam 21 kişi ve kuruma ödül verildi. ESKADER Yönetim Kurulu, dernek üyeleri ve kültür sanat çevresinden birçok kişinin katkılarıyla hazırlanan geniş liste seçici kurul tarafından değerlendirilerek karara bağlandı.

Prof. Dr. Kemal Yavuz (solda)

Türk Dünyası Hizmet Ödülü Muhittin Gümüş’e, Kitap ve Kültür Dünyasına Hizmet Ödülü Fatih Belediye Başkanı M. Ergün TURAN’a verilirken “Üstün Hizmet Ödülleri”ne Prof. Dr. Kemal Yavuz, Dr. Kamil Uğurlu ve “Özel Ödül” için ise Prof. Dr. Mehmet İpşirli seçildi.

"KEŞKE BU ÖDÜLÜ ALMASAYDIM"

Gazze soykırımı başta olmak üzere çizimleriyle Filistin dramına dikkat çeken Muammer Erkul'a Karikatür Ödülü verildi.

Sahnede konuşan Erkul, "Keşke hiç o olaylar olmasa, o zulüm yaşanmasaydı da ben bu ödülü almasaydım. Bir de 'keşke bu ödülü ben almasaydım' diyorum. Her zaman her yerde şunu söylüyorum 'Sanatçın yoksa sanatın yok. Sanatın yoksa yarınların yok.' Bu karikatürleri o kadar çok yapan olsaydı ki ben en arkada kalsaydım ve başkaları alsaydı, ben almasaydım." sözleriyle dikkat çekti.

ESKADAR başta olmak üzere gençlere yönelik kültür, sanat, edebiyat alanında faaliyet yapan herkese teşekkür etti.

ESKADER 2025 KÜLTÜR SANAT ÖDÜLLERİ

Bu yılki ödül sahipleri şöyle:

Hikaye: Katıksız, Rabia Babaoğlu, Mona Kitap.

Araştırma-İnceleme: Dijital Gözetim Çağında İnsan, Mücahit Gültekin, Pınar Yayınları.

Biyografi: Bölük Pörçük, Fatih Dalgalı, Ötüken Neşriyat.

Çocuk Kitabı: Doğanın Gücü Bizim Bilgimiz, Ecrin Yüntem, Alp Yayınları. .

Deneme: İyi İhtimaller, Hüseyin Çolak, Çıra Yayıncılık.

Dergi: Geçerken

Dil: Reyhan Çınar

Düşünce-Felsefe: Dünyanın Sonbaharı Adem İnce, İnsan Yayınları.

Karikatür: Muammer Erkul

Portre: İnsan Okudum, Mustafa Everdi, Hece Yayınları.

Hikâye: Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler, Hale Sert, Hece Yayınları.

Radyo Programı: Harun Yöndem, TRT Radyo 1’ “Toplum Çevre İnsan” Programı.

Roman: Koca Dutun Altı, Ayşe Filiz Yavuz, Ötüken Neşriyat.

Seyahat: Kayıp Coğrafyanın İzinde Doğu Türkistan Seyahatnamesi, Taha Kılınç, Ketebe Yayınları.

Şiir: Köseği, Ulaş Konuk, Çıra Yayınevi.

Sosyal Medya: Bir Aile Meselesi, Zeynep Cihangir Çankaya, Serdar Çankaya, Doğan Kitap

Kitap ve Kültür Dünyasına Hizmet Ödülü: M. Ergün TURAN

Türk Dünyası Hizmet Ödülü: Muhittin GÜMÜŞ

Üstün Hizmet Ödülleri: Prof. Dr. Kemal Yavuz, Dr. Kamil Uğurlu

Özel Ödül: Prof. Dr. Mehmet İpşirli

