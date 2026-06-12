Engin Polat, silahlı saldırıda öldürülen kuzeni ve koruması Can Polat için bir paylaşım yaptı. Polat “Sen benim çocukluğum, sen benim kardeşten ötem. Gözün arkada kalmasın. Artık 6 çocuğum var, emanetin emin ellerde” sözleri ile kuzenini andı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın koruması ve şoförü olarak görev yapan 37 yaşındaki Can Polat, İzmir’de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Polat’ın daha önce kara para aklama suçlamasıyla hapis cezası alan, tahliye sonrasında da gündem olmaya devam eden Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın kuzeni olduğu öğrenilmişti.

Engin Polat’tan yeni ‘Can Polat’ paylaşımı: Artık 6 çocuğum var, emanetin emin ellerde

DALTONLAR DETAYI

Saldırının 2003 doğumlu şüpheli S.A. tarafından, Daltonlar suç örgütünün yönlendirmesi ile yapıldığı, asıl hedefin Engin Polat olduğu belirtilmişti. Öldürülen Can Polat’ın kuzeni Engin Polat ise ifadesinde tatil amacıyla Çeşme’de bulunduklarını, yaklaşık iki yıldır aynı suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söylemişti.

Kamuoyunda da gündem olan silahlı saldırı sonrası gözler Dilan- Engin Polat çiftine çevrilmişken, Engin Polat’ta bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Engin Polat’tan yeni ‘Can Polat’ paylaşımı: Artık 6 çocuğum var, emanetin emin ellerde

"EMANETİN EMİN ELLERDE”

Instagram hesabından Can Polat ile bir fotoğrafını paylaşan Polat şu sözlerle kuzenini andı:

Sen benim çocukluğum, sen benim kardeşten ötem, sen benim tek dostum, sırdaşım. Elbet bir gün buluşacağız. O ana kadar gözün arkada kalmasın. Rabbim nefes verdiği sürece evlatların evlatlarım. Artık 6 çocuğum var, emanetin emin ellerde. Rahat uyu canımın canı can gardaşım.

Engin Polat’tan yeni ‘Can Polat’ paylaşımı: Artık 6 çocuğum var, emanetin emin ellerde

Engin Polat daha önce de sosyal medyadan Muazzez Ersoy'un "Elbet Bir Gün Buluşacağız" şarkısını ile Can Polat ile olan bir fotoğrafını paylaşmıştı.

DİLAN POLAT’A ERİŞİM ENGELİ

Öte yandan Dilan Polat’ın sosyal medya hesabına ise "kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi" gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

NE OLMUŞTU?

3 Haziran'da Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta bir otelin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Engin Polat’ın korumalığını yapan kuzeni Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu saldırıya ilişkin soruşturma başlatılmış, soruşturma daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

“Kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalanmıştı.

Can Polat

GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde S.A'nın otomobilinin dışında bulunan Polat'a silahıyla ateş etmesi, yaralanan Polat'ın ve şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer almıştı.

Engin Polat’tan yeni ‘Can Polat’ paylaşımı: Artık 6 çocuğum var, emanetin emin ellerde

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada yapılan ilk incelemelerde, Can Polat'ın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığının tespit edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A, suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Engin Polat’tan yeni ‘Can Polat’ paylaşımı: Artık 6 çocuğum var, emanetin emin ellerde

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