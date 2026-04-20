Kahramanmaraş’ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil, yeşil sahada da unutulmadı. Düziçi Belediyespor ile Osmaniye Gücü Spor maçı öncesinde futbolcular, sahaya "Kalbimizdesin" yazılı pankart açarak çıktı.

Düziçi Ultraslan grubu ve Düziçili taraftarlar, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden, Galatasaray tutkunu 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’i unutmadı. Osmaniye 1. Amatör Futbol Ligi play-off karşılaşmasında Düziçi Belediyespor ile Osmaniye Gücü Spor arasında oynanan mücadelede duygulandıran anlar yaşandı.

YÜREK BURKAN AN

Adnan’ın memleketindeki karşılaşma öncesinde Düziçi İlçe Stadyumu'nda her iki takımın futbolcuları, teknik heyet ve hakemler orta sahada bir araya gelerek hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

“KALBİMİZDESİN" YAZILI PANKART

Düziçi Ultraslan grubu ve Düziçili taraftarlar, korkunç saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in fotoğrafının yer aldığı "Kalbimizdesin" yazılı pankart açtı.

ANLAMLI MESAJ

Düziçi Belediyespor futbolcular sahaya üzerlerinde Adnan Göktürk Yeşil'in isminin ve "80" numarasının yer aldığı formalarla çıktı. Taraftarlar ise oyunculara tezahüratlarla destek verdi. Karşılaşmanın kazananı ise Osmaniyegücü Spor oldu. Osmaniyegücü Spor, rakibini 2-0 mağlup etti.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki saldırgan İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerden biri de 11 yaşındaki öğrenci Adnan Göktürk Yeşil oldu. Adnan, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde defnedildi. Galatasaray tutkunu Adnan’ın ismi Galatasaray Kulübü'nde bir locaya verildi.

BİR EVİN TEK ÇOCUĞU

Adnan’ın babası Abdullah Cevdet Yeşil, tek çocuklarının Adnan olduğunu belirterek “İnançlı, dürüst, vatanını, milletini çok seven bir evladım vardı. Bu okulu çok istiyordu, kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu” dedi.

HAYALİ PİLOT OLMAKTI

Adnan’ın annesi Sonay Yeşil ise “Küçük bir kağıda Galatasaray Lisesi ya da Kabataş Lisesi yazıyor, fotoğrafını da hemen üstüne koyuyordu. 'Oğlum, bunu niye yazıyorsun' dedim. 'Anne, ders çalışırken bana motive oluyor.' Yani o kadar ki Galatasaray'ı seviyordu. Büyüyünce pilot olmayı düşünüyordu, savaş pilotu” sözleriyle hayalini anlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası