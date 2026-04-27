Doğu Anadolu’nun 1000 ila 3000 metre rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk arasında ışgın ya da uçkun olarak bilinen "yayla muzu" Erzincan’da tezgâhlarda 300 liradan yerini aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte 1000 ila 3000 metre rakımda yetişen ışkın otu, Erzincan merkezde seyyar satıcılar tarafından 200 ila 300 TL arasında satışa sunuluyor. Satıcılar, vatandaşların ürüne ilgi gösterdiğini söylüyor.

3000 metre rakımda yetişiyor! Tezgahlara düştü... Kilosu 300 lira

TALEP BELİRGİN ŞEKİLDE ARTIYOR

Dağlık alanlardan topladığı ışkını Buğday Meydanında satan seyyar satıcı Muzaffer Koç, son yıllarda talebin belirgin şekilde arttığını vurguladı. Koç, birçok kişinin ürünü özellikle farklı illere götürdüğünü ve çoğunlukla tedavi amaçlı tercih ettiğini ifade etti.

3000 metre rakımda yetişiyor! Tezgahlara düştü... Kilosu 300 lira

ÇOK SAYIDA VİTAMİN BARINDIRIYOR

Vitamin bakımından zengin olduğu bilinen ışkın; C vitamininin yanı sıra A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içeriyor. Yöre halkı tarafından mide rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına karşı tüketildiği belirtiliyor.

3000 metre rakımda yetişiyor! Tezgahlara düştü... Kilosu 300 lira

Öte yandan, bitkinin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin farklı çalışmalar bulunsa da, uzmanlar bu tür ürünlerin tedavi amaçlı kullanımında bilimsel verilerin ve doktor görüşünün dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

