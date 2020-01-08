Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’nın yasal temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu ofisinden yapılan açıklamada, kontrollerindeki Sirte şehrine pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren çok uluslu bir şekilde saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, UMH güçlerinin kenti savunma imkânı bulunduğu ancak karargâhla iletişim hâlinde ve şehirdeki 120 bin sivilin can güvenliği göz önünde bulundurularak emir-komuta zinciri çerçevesinde geri çekildiği kaydedildi. UMH açıklamasında Sirte’deki Medhali Selefi görüşlü bir silahlı grubun taraf değiştirmesiyle birlikte ağır silahlarla sokak çatışmaları riskinin artmasının geri çekilme kararını güçlendirdiği ifade edildi. Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin de doğum yeri olan Sirte’de, eski rejim yanlılarının şehre giren Hafter milisleriyle kutlama yaptığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Açıklamada ayrıca UMH birliklerinin şehrin dışında hazır durumda beklediği aktarıldı. Sirte’ye giren Hafter milislerinin bazı sivillere yönelik, baskı, taciz ve şiddet uyguladığına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşım yer aldı. Ülkenin doğusundaki Sirte’den Hafter milislerinin Misrata şehrine ilerlemesi hâlinde, UMH saflarındaki Misratalıların başkent çevresindeki cephelerden çekilerek kendi evlerini korumak isteyeceği değerlendiriliyor. Bu durumun UMH’nin başkentteki savunma hattını zayıflatabileceği görüşü aktarılıyor.