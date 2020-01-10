Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önce uçağın Rus füzesi ile vurulmuş olabileceği iddia edildi. Ukrayna Millî Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov “Rus yapımı ZRK ‘Top’ cinsindeki füzenin parçaları enkazın yakınında bulundu. Uçağın motoruna bir isabet olduğu konusunu değerlendiriyoruz. 2014 senesinde Rusya tarafından düşürülen Malezya uçağıyla alakalı oluşturulan araştırma komisyonunda görevli kişiler de bizim araştırma heyetimizin içerisinde. Bildiğiniz üzere Malezya yolcu uçağı, Rus füzesi ‘Buk’ ile düşürülmüştü” şeklinde konuştu.

ABD VE İNGİLTERE: İRAN YANLIŞLIKLA VURDU

Bu arada ABD Başkanı Trump, Ukrayna uçağının arıza sebebiyle düşmüş olmasından şüphe duyduğunu belirterek, “Birileri (İran) uçağı kazara düşürmüş olabilir” dedi. İngiltere de, “Uçağı İran’ın düşürdüğüne dair bulgular var” açıklamasını yaptı. İHA