Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmeler sonuç verdi ve Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki İdlib’de ateşkes için anlaşmaya varıldı. Millî Savunma Bakanlığı ateşkesin yarından itibaren (12 Ocak 2020, saat 00.01) uygulanacağını açıkladı.

Esad rejimi ise dün yine İdlib güney ve güneydoğu kırsalındaki Maarratünnuman ilçesine, Maar Şurin, Marşimşe, Tel Mennis, Bebbile köylerine top, füze, roket ve karadan karaya atış yapılan silahlarla topçu atışı düzenledi. Rejim güçleri, ayrıca Tel Mennis’e de topçu saldırıları yaptı. Ayrıca rejim, Maarratünnuman ilçesinin doğusundaki Tüh-Deyr Şarki ve Cercenaz-Tel Mennis hattında karadan ilerleme amaçlı saldırı başlattı.

ABD DE HİZBULLAH’I VURDU

Öte yandan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri ise, Suriye’nin Deyrizor bölgesinde konuşlu Esad rejimine destek veren, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutasındaki terörist gruplara ait bazı unsurları vurdu. Elbukemal ilçesinde Yeşil Bölge olarak bilinen yerde Hizbullah örgütüne ait dört tank imha edilirken, bazı silahlı unsurlar etkisiz hâle getirildi. Koalisyon uçakları, İran destekli gruplar üzerindeki keşif uçuşlarını da yoğunlaştırdı. Deyrizor’u ikiye bölen Fırat Nehri’nin batısında konuşlu İran ve Esad güçleri ile doğusundaki ABD ve YPG/PKK unsurları askerî tahkimat yapmaya başlamıştı. İran ordusu, ana karargah ve bazı askerî noktalardaki grupların bir bölümünü ilçe merkezlerine sivil görünümle yerleştirirken kırsaldaki gruplara ise takviye unsurlar getirmişti. ABD de çoklu roketatarlar ve Haseke’den getirdiği takviye güçlerle YPG/PKK işgalindeki petrol ve doğalgaz sahalarında tahkimat yapmıştı. Suriye’de taraflar arasındaki gerilim, ABD’nin Bağdat’ta İranlı komutan Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından yükselmişti.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor’daki İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları mensupları komuta ediyor. Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran’dan Lübnan’a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün’den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu şehirden geçiyor. İran destekli gruplar, Deyrizor’da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan “hüseyniyeleri” açıyor.