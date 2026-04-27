CHP'de dikkat çeken karar! İhraç edilenler için dönüş yolu açıldı
CHP Sözcüsü Zeynel Emre, yaklaşık 7 saat süren MYK ve Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partiden ihraç edilen yaklaşık 30 kişinin 'bağışlanma' talebinin kabul edildiğini duyurdu.
- Geçmişte ihraç edilen yaklaşık 30 kişi için bağışlanma talebi değerlendiriliyor ve il/ilçe örgütlerinin olumlu görüş bildirdiği başvurular kabul ediliyor.
- CHP, belediyecilik faaliyetlerini sürdürecek ve sosyal hizmetler kesintisiz devam edecek.
- Parti, hukuki süreçler için yeni bir “hukuki destek ve izleme grubu” oluşturacak.
- 81 ilde saha çalışması başlatılacak ve 4 Mayıs itibarıyla milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile parti örgütleri vatandaşlarla bir araya gelecek.
- Sandık görevlileri güncellenerek sürece dahil edilecek.
- Tüm bu çalışmalar seçim sürecine kadar devam edecek ve parti ülke genelinde saha faaliyetlerini yoğunlaştıracak.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Merkez’de yapılan yaklaşık 7 saatlik toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, hem örgütlenme çalışmaları hem de parti içi düzenlemelere ilişkin önemli bilgiler paylaştı.
İHRAÇ EDİLENLERE DÖNÜŞ YOLU
Emre, geçmişte çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilen bazı isimlerin yeniden partiye dönüş sürecine ilişkin, “Yaklaşık 30 civarında kişi için bağışlanma talebi değerlendirildi. İl ve ilçe örgütlerinin de olumlu görüş bildirdiği durumlarda bu başvurular kabul edilerek, kişilere yeniden bir şans veriliyor” dedi.
Parti çalışmalarına da değinen Emre, CHP’nin belediyecilik faaliyetlerini sürdüreceğini ve sosyal hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini belirtti. Ayrıca partinin hukuki süreçler için yeni bir “hukuki destek ve izleme grubu” oluşturacağını ifade etti.
SAHA FAALİYETLERİ YOĞUNLAŞTIRILACAK
81 ilde saha çalışması başlatacaklarını da açıklayan Emre, 4 Mayıs itibarıyla geniş kapsamlı bir organizasyonla sahaya çıkacaklarını söyledi. Bu kapsamda milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile parti örgütlerinin vatandaşlarla bir araya geleceği, sandık görevlilerinin de güncellenerek aktif şekilde sürece dahil edileceği aktarıldı.
Emre, tüm bu çalışmaların seçim sürecine kadar devam edeceğini ve partinin ülke genelinde saha faaliyetlerini yoğunlaştıracağını da vurguladı.