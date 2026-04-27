Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Genel Merkez’de yapılan yaklaşık 7 saatlik toplantıda bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Zeynel Emre, hem örgütlenme çalışmaları hem de parti içi düzenlemelere ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

İHRAÇ EDİLENLERE DÖNÜŞ YOLU

Emre, geçmişte çeşitli nedenlerle partiden ihraç edilen bazı isimlerin yeniden partiye dönüş sürecine ilişkin, “Yaklaşık 30 civarında kişi için bağışlanma talebi değerlendirildi. İl ve ilçe örgütlerinin de olumlu görüş bildirdiği durumlarda bu başvurular kabul edilerek, kişilere yeniden bir şans veriliyor” dedi.

Parti çalışmalarına da değinen Emre, CHP’nin belediyecilik faaliyetlerini sürdüreceğini ve sosyal hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini belirtti. Ayrıca partinin hukuki süreçler için yeni bir “hukuki destek ve izleme grubu” oluşturacağını ifade etti.

SAHA FAALİYETLERİ YOĞUNLAŞTIRILACAK

81 ilde saha çalışması başlatacaklarını da açıklayan Emre, 4 Mayıs itibarıyla geniş kapsamlı bir organizasyonla sahaya çıkacaklarını söyledi. Bu kapsamda milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile parti örgütlerinin vatandaşlarla bir araya geleceği, sandık görevlilerinin de güncellenerek aktif şekilde sürece dahil edileceği aktarıldı.

Emre, tüm bu çalışmaların seçim sürecine kadar devam edeceğini ve partinin ülke genelinde saha faaliyetlerini yoğunlaştıracağını da vurguladı.

