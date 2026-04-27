Galatasaray, Fenerbahçe'nin Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını açıklamasının ardından Okan Buruk paylaşımı yaparak sarı lacivertlilere gönderme yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

OKAN BURUKLU GÖNDERME

Teknik Direktör Okan Buruk'u paylaşan sarı kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Sarı kırmızılılar paylaşımında, "Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk!" ifadelerine yer vererek Buruk'ın Galatasaray'ın başında 200. maçına çıktığını vurguladı. Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

