Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin, İranlı general Kasım Süleymani’yi öldürmesinin ardından ABD ve İsrail aleyhine oluşan hava uzun sürmedi. Süleymani suikastı sonrası ABD ve İsrail aleyhine slogan atan halk, Ukrayna Havayollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürülmesi ve üç gün sonra “yanlışlıkla vuruldu” itirafının ardından bu sefer rejime tepki göstermeye başladı. Başkent Tahran’da yapılan yürüyüşlerde rejim aleyhine sloganlar atılırken sokaktaki güvenlik güçlerinin sayısı artırıldı. Sosyal medyada, göstericilere ateş açıldığı ve yaralılar olduğu iddia edildi.

Süleymani suikastı sonrası halkın öfkesini artırmak için rejim, Tahran Üniversitesi girişine ABD ve İsrail bayrakları serdirdi. Göstericiler ise “Gerçek katil rejim, istifa etsin” şeklinde slogan atarken bayraklara basmamaya özen gösterdi. İç güvenlik görevini üstlenmiş olan Devrim Muhafızları tarafından kontrol edilen sivil gönüllü örgüt Besic Güçleri ise ABD ve İsrail bayrakları üzerinde yürüyerek eylemcilerden destek bekledi. Ancak eylemciler Besic Güçlerine tepki gösterdi.

HAMANEY’İN SEVDİĞİ İSİM

Olayın ardından Tahran yönetimi krizden kurtulmanın yollarını arıyor. Sorumluluğu, ülkenin dinî lideri Ali Hamaney’in atadığı İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emîr Ali Hacızade üstlendi. Hacızade, uçağı İran’ın düşürdüğünü açıkladığı konuşmasında “Olayı duyduğumda ölmek istedim. Keşke o uçakta ben de olsaydım” ifadelerini kullandı. Ancak Hamaney’in, Ali Hacızade’yi çok sevmesi sebebiyle Tahran yönetiminin olayı üstlenecek bir isim aradığı öğrenildi.