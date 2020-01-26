Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peking Üniversitesi Misafir Öğretim Üyesi Ümit Alperen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında ticaret savaşı başlamadan önce Çin'in ABD’den 2017'de 9,1 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştirdiğini kaydederek, anlaşma kapsamında Çin'in ABD'den 2020 ve 2021'de toplam 52,4 milyar dolar değerinde enerji ürünleri ithal etme sözü verdiğine dikkati çekerek. "ABD Çin’in önemli bir enerji tedarikçisi konumuna gelecektir." dedi.

Çin'in 2018'de 45 farklı ülkeden ham petrol ithal ettiği bilgisini paylaşan Alperen, öte yandan ülkenin ham petrol talep artışının 2019'da yüzde 5,2 olduğunu, ancak bu yıl bu oranın yarı yarıya düşerek yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Alperen, söz konusu sebepler nedeniyle Çin'in bazı enerji tedarikçileriyle anlaşmalarını iptal etmek zorunda kalabileceğini vurgulayarak, "Bu durumda Çinli enerji ithalatçılarına ceza gelebilir. Diğer yandan, Çin, zaten yaptırım altında bulunan İran’dan petrol alımını daha da azaltabilir. Fakat bunun da İran üzerinden Çin’e politik bir maliyeti olması kaçınılmazdır." dedi.

"Çin pazarında rekabet kızışacak"

İskoçya'da bulunan araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie Asya-Pasifik Başkan Yardımcısı Gavin Thompson, Çin'in ABD'den ithal ettiği ham petrolün üzerinde yüzde 5, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) üzerinde ise yüzde 25 gümrük vergisinin devam ettiğini anımsattı.

Thompson, söz konusu vergi oranlarının Çinli tüketicilere veya ithalatçı firmalara yansıtılabileceğini belirterek, Çinli şirketlerin Amerikan enerji ürünlerini büyük miktarlarda satın almasından kaçınacağını vurguladı.

Gelecek iki yılda Çin'de doğal gaz talebindeki artışın yavaşlamasının beklendiğini ve artan gaz üretimiyle iç pazarda rekabetin kızışacağını bildiren Thompson, bu durumun ABD'den enerji ithalatı için bir engel oluşturacağını da aktardı.

Thompson, Çin'in LNG talebinin bu yıl 17 milyon ton, gelecek yıl ise 23 milyon ton olmasının öngörüldüğünü, ABD'nin Çin'e LNG ihracatının 2017'de ise sadece 1,5 milyon tonla sınırlı kaldığını söyledi.