Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 239 kilometre kuzeybatısı olan 5.1 büyüklüğündeki depremin, yerin 9 kilometre derinliğinde yerel saatle 11.24’te meydana geldiğini bildirdi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi verilmezken, depremin Ege Denizi’nin güneybatısında da hissedildiği ifade edildi.
Yunanistan’da 5.1 büyüklüğünde deprem
06.02.2020 - 13:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan’da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Yunanistan,
679668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/679668.aspx
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