Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, merkez üssü Yunanistan’ın başkenti Atina’nın 239 kilometre kuzeybatısı olan 5.1 büyüklüğündeki depremin, yerin 9 kilometre derinliğinde yerel saatle 11.24’te meydana geldiğini bildirdi. Depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bilgisi verilmezken, depremin Ege Denizi’nin güneybatısında da hissedildiği ifade edildi.