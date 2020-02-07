Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Beşar Esad rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Sünnilerin yaşadığı Deyrizor’da camileri hüseyniyeye çeviriyor, ezanı kendi üsluplarında okutuyor. Söz konusu güçler, daha önce de Irak sınırındaki ilde, sivillere ait bazı evlere el koymuş, buraları Şii itikadına ait ibadethane olan hüseyniyeye dönüştürmüştü. Şimdi camileri de hüseyniyeye çeviren İran destekli teröristler, Sünnilere kendi kültürünü dayatıyor. Teröristler, Deyrizor ilinin Mayadin, Elbu Kemal ve Sıbayhan ilçelerinde önde ezanın okunma şeklini ve içeriğini değiştirdi, ardından, Mescit el-Medrese, Mescit Kebir, Mescit Rahman, Mescit Cemiyyat ve eski Pazar Camii’ni hüseyniyeye çevirdi.

Esad rejimi, İran destekli grupların ve Rusya’nın yardımıyla Kasım 2017’de Deyrizor’un batısındaki DEAŞ işgaline son vererek kentin bu kısmını ele geçirdi. Suriye’deki iç savaşta rejimin kara gücü hâline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Irak sınırındaki Deyrizor’da varlık gösteriyor.