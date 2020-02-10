Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Capri isimli bebeğin ilk defa ayağa kalkmaya çalıştığı 30 saniyelik görüntü, görenleri duygulandırdı. Görüntülerde Capri’ye Kobe’nin kız kardeşi Sharia Washington yardım ediyor. Capri’nin yüzünde ayağa kalktığında derin bir mutluluk ifadesi beliriyor. Vanessa, görüntüyü, Kobe ile birlikte hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızı Gianna’yı kastederek “Babasının tıpkısı, gözleriyle benim Gigi’me benziyor” ifadesiyle paylaştı. Instagram’daki 11,3 milyon takipçisinden mesaja destek mesajları yağdı.