Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 5 Mart’ta görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine “Şimdilik ikili temaslara yönelik bir plan yok” dedi. Bununla birlikte Fransa ve Almanya’nın da katılımı ile dörtlü formatta görüşme olabileceğini belirten Peskov, bu formattaki toplantı için liderlerin görüşme takvimi üzerinde çalışıldığını kaydetti. Peskov “Henüz bütün liderler cevap vermedi, bu sebeple diplomatik kanallar üzerinde çalışmalar devam ediyor” diye konuştu. Öte yandan İsviçre’deki BM Cenevre Ofisinde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyinin 43. oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise “Uluslararası toplum ve BM İnsan Hakları Konseyi, başlarını kaldıran aşırılık yanlılarının önünü kesmelidir. Şu anda bazı meslektaşlarımız, bilerek ya da bilmeyerek, radikal ve terörist grupların vahşetlerini haklı gösterme arzusu içinde. İdlib’deki duruma ilişkin görüşmelerde yaşandığı gibi, haydutlarla ateşkes anlaşması yapma ihtimaline ilişkin çağrıları açıklamak zor. Bu tür eylemler, insan haklarını savunma amacını göstermez, aksine teröristlere ayrıcalık tanınması ve onların faaliyetlerinin desteklenmesi anlamına gelir” açıklamasında bulundu.