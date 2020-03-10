Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman hükûmetinin, Yunanistan’daki kamplarda bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç sığınmacı çocukların bir kısmını ülkeye kabul etmek istediği bildirildi. Almanya Haber Ajansının (DPA) haberinde, Başbakan Angela Merkel başkanlığında hükûmeti oluşturan partilerin liderlerinin yaptığı toplantıda, konuya ilişkin karar alındığı belirtildi. Kararda Avrupa Birliği’nde (AB) “gönüllüler koalisyonu” oluşturulmak istediği ifade edilen haberde bu kapsamda Almanya’nın belirli sayıda çocuğu kabul edebileceği vurgulandı. Almanya’nın Yunan adalarındaki insani durumdan dolayı 1.000-1.500 çocuk alarak Yunanistan’ı desteklemek istediği aktarılan haberde, söz konusu çocukların acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceğinin altı çizildi.

FRANSA’DAN YEŞİL IŞIK

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Yunanistan’daki sığınmacı çocukların alınması için “gönüllüler koalisyonu”nda başka AB ülkelerinin de yer alacağına inandığını belirtti. Fransa’dan böyle bir işareti aldıklarına dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, bundan dolayı gönüllüler koalisyonunun ikiden fazla ülkeden oluşacağına inancını dile getirdi.

100 BİNE YAKIN KAYIP

2015’ten beri Avrupa Birliği ülkelerinde kaybolan mülteci çocuk sayısı 96 binden fazla. 2016’da refakat edilmeden Avrupa’ya ulaşan çocuk sayısı 63 binden fazla. Bu çocukların nerede olduğu bilinmiyor. Avrupa’da yaşayan refakatsiz mülteci sayısı 170 bin. Bu çocukların en çok maruz kaldığı durumlar cinsel istismar, tecavüz, insan kaçakçılığı, şiddet, kölelik ve organ mafyası. Sadece Almanya’da kayıp 10 bin çocuk var. Fransa’da ise kaydı bulunup kendisinden haber alınamayan çocuk sayısı 1.000 civarında.