Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ülkeler her geçen gün virüse karşı önlemlerini arttırıyor. Bu önlemlere bir yenisi Filipinler’in başkenti Manila’dan geldi. Filipinler Başbakanı Rodrigo Duterte bugün Manila’da tüm ulaşımın 1 ay süreyle askıya alındığını duyurdu. Duterte toplu taşımanın önemli bir operasyon olduğunu fakat salgını kontrol altına almak için insanların toplu olarak bir arada bulunmaması gerektiğini vurguladı. Başbakan ayrıca polis ve askerin koronavirüse karşı alınan önlemlerde etkin rol aldığını açıkladı. Ayrıca herhangi bir korona vak'asının pozitif çıkması durumunda komşularının da karantina altına alındığını belirtti. Salgını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamaların ve tedbirlerin sıkıyönetim olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. Başkent Manila’da 12.8 milyon insan yaşıyor.

Filipinler’de onaylanmış 52 koronavirüs vakası bildirildi. Bunların çoğu geçen hafta Dünya Sağlık Örgütü tarafından rapor edildi. Duterte’nin test edildiği ve sonuçların hala çıkmadığı bildirildi. Bazı kabine üyelerinin de hastalarla temas etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.