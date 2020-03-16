93 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth virüs korkusuna kapıldı. Kraliçe, hükûmetin Acil Durum Komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayını terk etti. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındı. Saraydan bir kaynak “Kraliçe’nin sağlık durumu iyi’ dedi.
Kraliçe Elizabeth sarayından kaçtı
16.03.2020 - 02:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de koronavirüs vakalarının artması Kraliyet ailesinde paniğe sebep oldu.
Etiketler : elizabeth,kraliçe elizabeth,ingiltere koronavirüs,
688249 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/688249.aspx
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