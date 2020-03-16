Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

93 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth virüs korkusuna kapıldı. Kraliçe, hükûmetin Acil Durum Komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayını terk etti. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındı. Saraydan bir kaynak “Kraliçe’nin sağlık durumu iyi’ dedi.