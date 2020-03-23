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Merkel'in test sonucu belli oldu
Merkel'in test sonucu belli oldu
23.03.2020 - 18:47 |
Son Güncelleme:
23.03.2020 - 18:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Almanya Başbakanı Angela Merkel'in test sonucu negatif çıktı. .
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in test sonucu negatif çıktı.
Etiketler :
Angela Merkel,
690441
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/690441.aspx
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