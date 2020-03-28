Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in koronavirüs konusunda açık ve şeffaf davrandığını söyleyen Şi, virüsle ilgili olarak ABD de dahil olmak üzere tüm taraflarla çalışmaya istekli olduğunu vurguladı. Çin medyasına göre Şi ayrıca, Trump'a 'İş birliğinin tek doğru seçenek' olduğunu söyledi ve 'Virüsle savaşta Çin ile ABD'nin birleşmesi gerektiğini' belirtti. Trump, Twitter hesabından görüşme için "çok iyi" ifadesini kullandı. Trump "Çin lideri Şi ile çok güzel bir görüşmeyi yeni bitirdim. Gezegenimizin büyük bölümlerini tahrip eden koronavirüse ilişkin ayrıntılı görüşme yaptık. Çin çok şey yaşadı ve virüsle ilgili derin bir anlayış gerçekleştirdi. Birlikte ve yakın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan G20 ülkelerinin olağanüstü toplantısına telekonferansla katılan Çin Devlet Başkanı Şi, dünya liderlerine hitaben yaptığı konuşmada, Covid-19 ile mücadele için uluslararası seferberlik çağrısında bulundu. "Uluslarası toplum, ülkeler arasında iş birliğini kapsamlı şekilde artırıp daha büyük bir sinerji oluşturmalı ki insanlık Covid-19'a karşı savaşını kazanabilsin" ifadesini kullanan Şi, konuşmasında, virüs konusunda ilaç ve aşı geliştirme çabaları, karantina ve sınır aşırı yayılmayı önleyecek tedbirler konusunda iş birliği ve bilgi paylaşımını geliştirmek üzere G20 ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bünyesinde mekanizmalar kurulması gereğine işaret etti.