¥ Koronavirüs testi pozitif çıkan İran Meclis Başkanı Ali Laricani karantina altına alındı. İran'da 134 kişi daha hayıtını kaybetti, toplam can kaybı 3 bin 294'e yükseldi.

¥ Bosna Hersek hükûmeti, vaka sayısının 552'ye ve can kaybının ise 17'ye çıkmasının ardından yardım çağrısında bulundu. Malezya, Bosna Hersek'e iki milyon maske göndereceğini açıkladı.

¥ Japonya’nın başkenti Tokyo’nun Valisi Koike Yuriko salgına karşı Japonya hükûmetinden "acil durum ilan etmesini" istedi.

¥ Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya hesabı üzerinden video yayınladı. Johson "Kendimi daha iyi hissediyorum. Ne yazık ki, hâlâ bir semptomum var, küçük bir semptom; hâlâ ateşim var" dedi.

¥ Kırgızistan ve Libya'da Covid-19 sebebiyle ilk ölüm gerçekleşti.

¥ Malavi'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

¥ Vaka sayısının 3 bin 149'a, can kaybının ise 59'a çıktığı Polonya'da, salgınla mücadele kapsamında maske başta olmak üzere çeşitli koruma malzemelerin üretimine mahkûmlar da katkı sağlayacak.

¥ İsrail'de en çok koronavirüs vakasının görüldüğü Tel Aviv şehrinin doğusundaki Bney Brak'ı karantina altına aldı. Bney Brak'e acil durumlar dışında girişler ve çıkışlar kapatılırken yaklaşık 1.000 polis konuşlandırıldı.