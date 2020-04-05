Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'de başlayan ve bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) krizi sebebiyle dünyada en çok aranan ürünlerin başında maske, dezenfektan ve solunum cihazları geliyor. Birçok ülkede koronavirüs hastaları için yeterli solunum cihazı, sağlık personelini koruyacak ekipman bulmakta sıkıntı yaşanıyor. Bunun üzerine bazı hükûmetler çareyi, sağlık ekipmanları ve yardımcı ürünlere ihracat yasağı getirmekte buldu. Kararlar hızla uygulanmaya başlandı ve bazı ülkeler, parasını ödedikleri hâlde parasını ödedikleri ve sipariş ettikleri tıbbî ürünleri alamadı.

TÜRKİYE BAĞIŞTA ÖRNEK OLDU

Türkiye de 4 Mart'ta koruyucu maske ithalatını ön izne bağladı. Buna rağmen Türkiye, daha önce yapılan anlaşmaları iptal etmedi ve virüsün Avrupa'daki merkezi olan İtalya'nın koruyucu maske siparişlerini gönderdi. Türkiye bununla birlikte İspanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan ve İran başta olmak üzere birçok ülkeye hiçbir kuruş almadan tıbbî malzeme bağışında bulundu. Türkiye'nin örnek davranışta bulunduğu şu günlerde birçok ülke arasında 'maske ve tıbbî malzemelere el koyma' gerilimi yaşanıyor...

FRANSA: İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke, Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğunu açıkladı. Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, "Çin'den ithal edeceğimiz yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceğiz" dedi. Fransa'nın almak istediği maskelerin ise ABD'ye gönderildiği ortaya çıktı. Fransa'nın satın aldığı maskeler Şangay Havalimanı'ndayken, bazı kişiler Paris'in ödemeyi kabul ettiği rakamın üç katını nakit olarak verdikleri ve maskeleri ABD'ye yönlendirdiği öğrenildi.

İTALYA: İtalya ise şubat ayının sonlarına doğru Tunus'a giden bir tıbbî alkol gemisine el koydu. Tunus Ticaret Bakanı Muhammed Museylini, İtalya'ya sert tepki göstermişti. İtalya'nın ayrıca Yunanistan'a giden 1.840 adet solunum cihazına el koyduğu öğrenildi. Feribota binmek üzere olan bir kamyonda tespit edilen ürünlerin ülkeden çıkarılmasına izin verilmemişti.

ÇEKYA: Çekya makamları da şubat ayının ortalarında Çin'in İtalya'ya gönderdiği ve Losovice kentinde sevk için bekleyen 110 bin maskeden oluşan tıbbî yardıma el koymuştu. İki ülke arasındaki kriz Çekya'nın İtalya'ya aynı miktarda maske göndereceğini açıklamasıyla çözülmüştü.

ALMANYA: Geçtiğimiz haftalarda ise yine Çin'den ithal edilen ve Almanya üzerinden İtalya'ya gönderilecek maskelere Berlin yönetimi el koymuştu. Almanya'nın ise sipariş ettiği 6 milyon maske Kenya'da bir havalimanında kaybolmuştu. Maskelerin nasıl kaybolduğuna ilişkin detay paylaşılmamıştı. Almanya'dan dün yeni bir açıklama daha geldi. Çin'de fabrikası bulunan Amerikalı bir üreticiye 400 bin maske siparişi veren Almanya, maskelerin yarısının gelmediğini açıkladı. Teslimatın 200 bin adedinin Bangkok Havaalanı'ndan Almanya'ya gönderilmesi gerektiğini söyleyen Polis şefi Barbara Slowik, "Ancak ABD hükûmetinin ihracat yasağı yüzünden 200 bin maskemiz gelmedi. Maskelere ABD el koydu" dedi. Bunun ardından Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel “Bunu modern bir korsanlık eylemi olarak görüyoruz. Atlantik ötesi ortaklarla böyle başa çıkamayız” diyerek üstü kapalı ABD’yi eleştirdi.

İSPANYA İTALYA’YI İRAN ÇİN’İ SOLLADI

Dün 5 bin 337 yeni vakanın kaydedildiği İspanya, 124 bin 736 toplam vaka sayısıyla İtalya’yı solladı. 158 yeni ölümün görüldüğü İran ise toplamda 3452’ye ulaşarak Çin’i geride bıraktı.