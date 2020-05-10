Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Johns Hopkins Üniversitesi, Avenir Health ve Avustralya'daki Victoria Üniversitesinden verilerin kullanılarak hazırlanan raporda "Tahminlere göre karantina dönemlerinde şiddetin yüzde 20 artması durumunda altı aylık dönemde 31 milyon ortak şiddet olayı olacağını gösteriyor. Dokuz aylık sürede bu 45 milyona, bir yıla kadar uzaması durumunda ise 61 milyona ulaşabilir" denildi.