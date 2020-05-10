Johns Hopkins Üniversitesi, Avenir Health ve Avustralya'daki Victoria Üniversitesinden verilerin kullanılarak hazırlanan raporda "Tahminlere göre karantina dönemlerinde şiddetin yüzde 20 artması durumunda altı aylık dönemde 31 milyon ortak şiddet olayı olacağını gösteriyor. Dokuz aylık sürede bu 45 milyona, bir yıla kadar uzaması durumunda ise 61 milyona ulaşabilir" denildi.
Karantina uzadıkça şiddet artabilir
10.05.2020 - 05:26 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 05:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre koronavirüs karantina tedbirlerinin devam etmesi durumunda aile içi şiddet olayları artabilir.
Etiketler : karantina,aile içi şiddet,
703009 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/703009.aspx
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