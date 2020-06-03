Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözaltına alınırken maruz kaldığı polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd ile ilgili otopsi raporu çıktı. Bağımsız bir heyet tarafından hazırlanan rapora göre Floyd'un, boğulma sonucu öldüğü kesinleşti. Otospiyi 2014’te Floyd gibi polis şiddeti sonucu ölen siyahî Eric Garner'ın cesedini inceleyen doktor yaptı. Buna göre polis memurlarının baskısı sonucu Floyd'un olay sırasında beynine giden kan kesildi ve nefes alması imkânsız hâle geldi. Yetkili, Derek Chauvin'e karşı üçüncü derece cinayet suçlamasının birinci derece cinayete yükseltilmesini ve diğer polisin de suçlanmasını istedi. Öte yandan Floyd'un cenaze masraflarını eski boksör Floyd Mayweather’in karşılayacağı açıklandı. Mayweather, 2011 yılında kanser sebebiyle 45 yaşında hayatını kaybeden eski rakibi Genaro Hernandez'in cenaze töreni için de devreye girmişti.