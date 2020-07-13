Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke - Keşmir’deki son durumu, Hindistan’ın Müslümanlara yönelik politikalarını ve Türkiye’nin Keşmir konusundaki tutumunu değerlendiren Büyükelçi Qazi, şunları söyledi: Hindistan yasa dışı işgalini Keşmirli sivillere dayatmak için aşırı, orantısız ve insanlık dışı güç kullanmayı sürdürüyor. Keşmir halkı tam bir kuşatma altında ve temel insan hakları ve özgürlükleri ihlal ediliyor. Uluslararası topluluk Covid-19 pandemisiyle uğraşırken; Hindistan, Keşmir halkına zulmetmekle meşgul. Sadece geçtiğimiz 5 ay içerisinde Hintli işgal güçleri, yargısız infazlarla 110 masum Keşmirliyi şehit etti. Misket bombalarının kullanımı, katliamlar ve işkenceler bölgede kesintisiz olarak devam ediyor. Hindistan, son altı ayda bin

440 kez ateşkes ihlali yaptı ve birçok sivilin ölümü ile yaralanmasına neden oldu. Hindistan yönetimi bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ediyor. Koronavirüs pandemisi ne yazık ki işgal altındaki Keşmir’deki Müslümanları tek tipleştirmek için Hindistan tarafından gerekçe olarak da kullanılıyor. Hindistan’ın iktidar partisi BJP yetkilileri özellikle Müslümanlara karşı çirkin ifadeler sarf ediyor. Hint medyası da kitleler arasında İslamofobiyi körüklüyor. Daha fazla dışlanmaya ve şiddete maruz kalan Müslümanlar üzerine sistematik bir kampanya yürütülüyor. Hindistan, salgının suçu Müslümanların üzerine atıyor.



TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükelçi Qazi ayrıca Keşmir meselesini çeşitli platformlarda gündeme getiren Türkiye’ye de teşekkür etti. Qazi, “Türkiye’ye özellikle Cammu ve Keşmir meselesinin adil biçimde çözülmesi için sağlam, sarsılmaz, prensipli ve ahlaki tutumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Pakistan halkı ve Keşmir halkı Türkiye’nin desteklerini asla unutmayacaktır. Dahası, Türkiye bu konuda diğer ülkelere örnek teşkil ediyor” diye konuştu.