Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Tren istasyonunda elleri ve gözleri bağlı Uygurların diz çökmüş hâldeki görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı. BBC’de Andrew Marr tarafından hazırlanan haber programına katılan Çin’in İngiltere Büyükelçisi Liu Xiaoming, Müslüman Uygurlara yönelik etno-dini temizlik iddialarının en somut örneği olarak ortaya çıkan görüntüleri önce inkâr etti, sonra da başta İngiltere olmak üzere Çin’e yaptırım yapmak isteyen ülkelerin karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Marr, Büyükelçi’ye görüntüleri göstererek “Birçok gözlemci, Yahudilerin holokost sırasında ölüme götürülmek üzere sığır arabalarına toplu olarak yüklendiği görüntülerin benzeri şok edici görüntüler olduğunu söylüyor. Size insanların niçin diz çökmüş, gözü kapalı ve tıraşlı olduğunu ve modern Çin’de trenlere yönlendirildiğini sorabilir miyim? Ne oluyor orada?” diye sordu. Büyükelçi Liu bu soru üzerine oldukça zor anlar yaşadı ve “Bu video kasetini nereden aldığını bilmiyorum. Bazen herhangi bir ülkede mahkûmların naklini bu şekilde görebilirsiniz. Ama bilmiyorum, bu video klibi nereden aldınız?” diye cevap verdi. Marr, Batı istihbarat teşkilatlarının ve Avustralyalı uzmanların görüntüleri doğruladığını ve videonun orijinalliğini ‘teyit edildiğini’ söyledi.