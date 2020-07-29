Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'da ikinci dalga endişesi var. Kıta genelinde vaka sayısı yükselişe geçti. Sınır kontrolleri ve 14 günlük karantina uygulamaları çoğalıyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa’da ikinci dalganın başladığına dair işaretler olduğu konusunda uyardı. Johnson, "Avrupa’daki 2. dalgaya karşı uyanık olmaya ihtiyacımız var. Gerekli olan adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Almanya da vaka artışı görülen ülkeler arasında. Son dönemde günlük vaka sayısı iki kat arttı. Hastalık kontrolü ve önlenmesinden sorumlu olan devlet kurumu Robert Koch enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini söyledi. Vaka artışını ihmalkarlığa bağladı. Wieler, "Bu ikinci dalga mı bilmiyoruz. ama olabilir vakalarda artış var. Yine de iyimserim. Kurallara uyarsak ikinci dalgayı önleyebiliriz. Bu bize bağlı" dedi.

Almanya'da ilk kez halka açık alanda da maske takmaları çağrısı yapılması da dikkat çekiyor. Lothar Wieler, 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunamaması halinde maske kullanılması gerektiğini belirtti.

Almanya, vatandaşlarını vaka artışının görüldüğü İspanya'nın üç bölgesine gitmemeleri konusunda da uyardı.

Belçika ve Fransa'dan da benzer uyarılar geldi. İspanyol yetkililerse bu ülkeleri ayrımcılıkla suçluyor. Salgının kontrol altında olduğu vurgulanıyor.

Vaka artışı yaşayan bir başka Avrupa ülkesiyse Belçika. 5 kişiden fazla toplanmalara yasak getirildi.

Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı da uygulanacak. 12 yaşından büyüklerin kamuya açık alanlarda maske takmaları da zorunlu hale geldi.

Özellikle Romanya ve Bulgaristan'da salgının ciddi boyutlara ulaştığı belirtiliyor.

Yunanistan'da da vakalarda artış var. diğer ülkelere göre bu artış çok düşük kalsa da kapalı mekanlarda maske zorunluluğu getirildi.