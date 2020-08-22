Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası sayısı yaklaşık sekiz ayda 22 milyonu aşarken birçok ülkede okullar ve restoranlar fiziki mesafeli hayata uyum sağlamak için farklı metotlara başvuruyor. Virüs yüzünden başta mesafe ve ateş ölçümü olmak üzere uygulanan tedbirler; okullar, iş yerleri, restoranlar ve ibadethaneler başta olmak üzere hayatın birçok alanında yerini aldı. Ancak bazı ülkelerde ilginç görüntüler olştu...

* Çin’in Cıciang eyaletineki Yangcıng İlkokulunda salgın tedbirleri çerçevesinde eğitimini sürdüren öğrenciler için bir metrelik fiziki mesafe şapkaları üretildi.

* Tayland’da ise bir kreşte öğrenciler, okulda maske takmalarının yanı sıra kendilerine ayrılan yaklaşık bir metrekarelik alanda şeffaf plastik kutular içinde eğitimlerini sürdürüyor.

* Endonezya’da öğrenciler, öğretmenleriyle yüz yüze eğitim yapıyor. Ancak her öğrenci, kendisi için ayrılmış şeffaf plastik kutunun içinde ders çalışıyor.

* Almanya’daki bir restoran zinciri, müşterilerini yaklaşık bir metre genişliğindeki "fiziki mesafe tacı" ile ağırlıyor. Bu sayede müşteriler yemek yerken birbirine bir metreden fazla yaklaşamıyor.

* Paris’te bulunan bir restoran ise müşterilerinin aynı masada yemeklerini tüketmesine izin verse de masaya oturan müşteriler şeffaf plastikten imal edilen abajur veya kozaya benzer eşyaları giyiyor.

* Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bir restoran, sosyal mesafeye, her masaya bir kişinin oturabilmesi için masanın diğer tarafına kâğıttan yapılmış ejderha yerleştirmek suretiyle çözüm buldu.

* ABD’nin Washington şehrinde ise bir restoran, masanın boş kalması gereken sandalyelerine plastik manken koyuyor.

Ülkemizde böyle

Rize’de 216 kişinin yaşadığı apartmanın yöneticisi, binayı karantinaya alarak giriş çıkışlara kapattı. Merkeze bağlı Müftü Mahallesi’ndeki Hicri 1403 sitesinin C bloku yöneticisi, apartmanı misafir girişlerini yasakladı. Binaya gelen kargocular bile apartman girişinde kargoyu teslim etmek mecburiyetinde kalırken bina sakinleri de evlerine gidebilmek için dezenfekte oluyor, ateşi ölçülüyor, kısacası mini bir kontrolden geçiyor. Hasan Fehmi Demir RİZE İHA

Dolmuşçular ateş ölçüyor

n Giresun’da şehir içi dolmuşlar yolcularını, ateşlerini ölçtükten sonra araca bindiriyor. S.S. 39 No.lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hamdi Çakır, yolcuların uyarıları dikkate almadıkları için bu uygulamayı başlattıklarını belirtti. Çakır “Maskesiz araca binen yolcularımız oluyor. Şoförler onları ikaz ediyor, şoförleri dikkate almıyorlar. Dolmuş yöneticileri olarak yolculardan ricamız tedbir uygulamalarını dikkate almalarını istiyoruz. Sıkıntılı bir süreç var, hassas olmamız gerekiyor” dedi. Rıdvan Öztürk GİRESUN İHA